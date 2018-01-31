Подросток застрелился в прямом эфире из-за несчастной любви

19-летний житель Индии покончил с собой во время видеозвонка по WhatsApp. Основная версия причины фатального поступка — критика родителями отношений парня и девушки.

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О подробностях трагедии полиции рассказала возлюбленная индийца. Акаш Кумар из города Патна позвонил девушке через мессенджер, чтобы пообщаться с ней в последний раз — молодым людям было необходимо расстаться, так как их семьи были против их романтических отношений, сообщает Daily Mail.

По словам девушки, когда она подключилась в видеочату, Кумар лежал на кровати и целился пистолетом в голову. Она просила его убрать и разрядить оружие, но тот отказался.

Тело юноши позже нашел его двоюродный брат. Как оказалось, пистолет был изготовлен из лома.

Кроме несчастной любви местные СМИ рассматривают и версию неуспеваемости Кумара в вузе.

Впрочем, первоочередной все же считается несчастная любовь — отец парня был категорически против его отношений с этой девушкой, так как ее семья имеет связь с криминалом, пишет lenta.ru.