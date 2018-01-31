Сегодня в Беларуси будет до +3°С

Сегодня днем в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами в центральных и восточных районах республики пройдет кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, днем с переходом на юго-западный умеренный.

Максимально сегодня воздух прогреется по юго-западу до +1.. +3°С.

В столице будет облачно с прояснениями. Утром пройдет кратковременный снег (вероятность осадков составляет 80-90%), днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, днем с переходом на юго-западный умеренный.

Температура воздуха утром -1.. -2°С, днем 0.. -1°С, вечером -1..-2 °С.