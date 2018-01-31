Из-за сильного ветра в Беларуси было обесточено 203 населенных пункта
По данным ГПО «Белэнерго» в течение последних суток на территории Беларуси из-за сильного ветра, порывами до 21 м/с, периодически нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов.
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Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6 часов утра 31 января без электроснабжения оставался один населенный пункт, пишет БелаПАН.
Как сообщает пресс-служба МЧС, порывами ветра была повреждена кровля котельной в деревне Паличин Любанского района Минской области. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
Сильный ветер будет отмечаться на территории Беларуси и сегодня. К вечеру балтийский циклон покинет территорию Беларуси и ветер стихнет.
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