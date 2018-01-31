Посол Польши Павлик завершил свою дипломатическую миссию в Беларуси

Посол Польши Конрад Павлик 31 января завершил свою дипломатическую миссию в Беларуси.

Конрад Павлик

«Посол уже уехал», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь польской дипмиссии Мартин Войцеховски. По его словам, до назначения нового посла обязанности главы посольства будет исполнять начальник политического и экономического отдела Михал Хаброс.

Кто станет новым послом Польши в Беларуси, пока неизвестно. На данный момент идут консультации, отметил Войцеховски.

О том, что Конрад Павлик завершает свою работу в Беларуси, стало известно 11 января. Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт, такое решение было принято по просьбе самого Павлика бывшим министром иностранных дел Витольдом Ващиковским (9 января Ващиковского и ряд других министров польского правительства отправил в отставку новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецки).

По сообщениям некоторых польских и белорусских СМИ, неофициальной причиной отставки Павлика стало то, что он не смог наладить отношения с представителями польской диаспоры и руководством польского телеканала «Белсат», вещающего на Беларусь. Однако Ломпарт подчеркнул: решение об окончании миссии посла в Беларуси не имеет политического подтекста.

Конрад Павлик был назначен послом в Беларуси в марте 2016 года.