Видеофакт. Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире

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В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» произошел скандал. Гости программы, которая транслировалась и на YouTube-канале радиостанции, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку.

В ходе обсуждения темы «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить» Шевченко заявил, что Сванидзе «плюет на могилы» советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его «мерзавцем» и заявил, что ему нужно «дать по морде».

После чего и произошла драка.


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Тэги: драка прясмой эфир Персона: Николай Сванидзе Максим Шевченко

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