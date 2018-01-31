Видеофакт. Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире

В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» произошел скандал. Гости программы, которая транслировалась и на YouTube-канале радиостанции, журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку.

В ходе обсуждения темы «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить» Шевченко заявил, что Сванидзе «плюет на могилы» советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его «мерзавцем» и заявил, что ему нужно «дать по морде».

После чего и произошла драка.