Воспитательница детсада воровала у детей золотые крестики и сережки
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Воспитательницу одного из детских садов города на Двине подозревают в краже у детей золотых изделий. О своей обеспокоенности в милицию сообщили родители, которые начали замечать пропажи у своих чад.
Как сообщили витебские правоохранители, в ходе разбирательства выяснилось, что к исчезновению вещей причастна одна из сотрудниц детсада.
По предварительным данным, сдавала похищенное в ломбард.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК (Кража).
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