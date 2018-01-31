Воспитательница детсада воровала у детей золотые крестики и сережки

/ Происшествия
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Воспитательницу одного из детских садов города на Двине подозревают в краже у детей золотых изделий. О своей обеспокоенности в милицию сообщили родители, которые начали замечать пропажи у своих чад.

Фотофакт. В Могилеве на территории детсада найдены человеческие останки

Как сообщили витебские правоохранители, в ходе разбирательства выяснилось, что к исчезновению вещей причастна одна из сотрудниц детсада.

По предварительным данным, сдавала похищенное в ломбард.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК (Кража).


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Тэги: кража детсад золотые изделия Город: Витебск

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