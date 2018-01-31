Порнозвезда прокомментировала слухи о сексе с Трампом

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Известная порноактриса Стефани Клиффорд, известная под творческим псевдонимом Сторми Дэниэлс, прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о ее интимной связи с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Порнозвезда прокомментировала слухи о связи с Трампом
Фото с сайта hotflick.net

Участвуя в шоу Джимми Киммела, Стефани заявила, что полностью опровергает эти слухи: «Этого никогда не было».

Впрочем, некая недосказанность все же осталась: порнозвезда не стала ни подтверждать, ни опровергать сведения о том, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов.

 


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Тэги: порнозвезда США Персона: Стефани Клиффорд Дональд Трамп Майкл Коэн Джимми Киммел

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