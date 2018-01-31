Два сотрудника ветстанции Бобруйска попались на взятках

Два сотрудника лаборатории Бобруйской городской ветеринарной станции задержаны по подозрению в допуске на рынок непроверенной мясной продукции за взятки.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, подозреваемые, действуя совместно, брали деньги за допуск к реализации на территории ТУП «Бобруйский рынок» мяса и мясной продукции, не прошедших санитарную экспертизу.

Противозаконные действия подозреваемых были выявлены и пресечены сотрудниками ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома.

«Следствие полагает, что действия подозреваемых носили системный характер и их противоправная деятельность может иметь гораздо больший масштаб. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Соленюк.

Подозреваемые заключены под стражу.