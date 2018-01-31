В Беларуси утверждены новые размеры минимального потребительского бюджета (БМП), которые будут действовать с 1 февраля по 30 апреля 2018 года.



Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты № 8 от 24 января, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, БПМ в среднем на душу населения увеличится на 4 рубля 80 копеек, пишет БелаПАН.

Так, на следующие три месяца установлен следующий МПБ для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи: трудоспособное население — 420,6 рубля; пенсионеры — 331,82 рубля; студенты — 313,91 рубля; дети до трех лет — 266,56 рубля; дети от трех до шести лет — 348,44 рубля; дети от шести до восемнадцати лет — 358,7 рубля; семья из четырех человек — 328,45 рубля; молодая семья из трех человек — 356,1 рубля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Среднедушевой минимальный потребительский бюджет утверждается ежеквартально постановлением Минтруда и соцзащиты в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава.

Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.