В Жабинке погиб рабочий: он упал с вышки с уровня третьего этажа

Трагедия произошла во вторник, 30 января, на стройке в Жабинке — погиб 44-летний рабочий.

Как сообщается, мужчина во время монтажных работ на складском корпусе по улице Каменецкая пытался спуститься вниз по внешней стороне металлической вышки-туры с уровня третьего этажа, но сорвался и упал на бетонное покрытие, пишет brestcity.com.

Брестчанина доставили в больницу, где он от полученных травм умер в 22:55.

Напомним, на этой неделе сообщалось о гибели в Новогрудке 36-летнего рабочего.