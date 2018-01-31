В Жабинке погиб рабочий: он упал с вышки с уровня третьего этажа

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Трагедия произошла во вторник, 30 января, на стройке в Жабинке — погиб 44-летний рабочий.

В Жабинке погиб рабочий: он упал с вышки с уровня 3-го этажа

Как сообщается, мужчина во время монтажных работ на складском корпусе по улице Каменецкая пытался спуститься вниз по внешней стороне металлической вышки-туры с уровня третьего этажа, но сорвался и упал на бетонное покрытие, пишет brestcity.com.

Брестчанина доставили в больницу, где он от полученных травм умер в 22:55.

Напомним, на этой неделе сообщалось о гибели в Новогрудке 36-летнего рабочего.

 


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Тэги: гибель на производстве упал с высоты Город: Жабинка

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