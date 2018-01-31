В Витебске директор убыточного предприятия два года выписывал себе премию

Витебские следователи работают над уголовным делом в отношении директора одного из предприятий города, который подозревается в совершении коррупционных преступлений.

По словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, которые приводит БелаПАН, босс на протяжении двух лет, злоупотребляя своими служебными полномочиями, при наличии убытков по предприятию издавал незаконные приказы о премировании самого себя.

Как отмечается, он нарушал условия заключенного с ним контракта, предусматривающего выплату всех премий только в случае наличия чистой прибыли по результатам производственно-хозяйственной деятельности.

В результате с 2015 года по 2017 год подозреваемый завладел денежными средствами субъекта хозяйствования на сумму более 8.000 рублей.

В отношении 40-летнего руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в крупном размере).

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи выявили факт использования директором своих служебных полномочий и извлечения материальной выгоды в пользу своего близкого родственника.

Аналогичным образом с января 2016 по май 2017 года, несмотря на отсутствие прибыли предприятия, издавались приказы о премировании родного брата подозреваемого, который занимал должность заместителя директора предприятия.

В результате чего последний незаконно получил денежные средства в виде премий на общую сумму более 7.000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями). К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

К материалам уголовного дела приобщены сведения, характеризующие личность подозреваемого: ранее не судим, работает на другом предприятии. В ходе следствия он уже возместил часть причиненного ущерба предприятию.