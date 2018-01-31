Беларусь все больше и больше залезает в долги

По данным Министерства финансов, внешний государственный долг Беларуси в 2017 году вырос на 3,1 млрд долларов, или на 22,6%, и составил 16,7 млрд долларов.

Как отмечается, в 2017 году были привлечены внешние государственные займы на сумму 4 млрд 40,7 млн долларов: 1400,0 млн долларов — еврооблигации; 1309,5 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 800,0 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 306,6 млн долларов — банков КНР; 159,4 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития (МБРР); 65,2 млн. долларов — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ).

На погашение внешнего госдолга в прошлом году было направлено 1029,4 млн долларов: 364,3 млн долларов — правительство РФ; 353,1 млн долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития; 245,8 млн долларов — банки КНР; 62,1 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — США; 0,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 9,2 млрд рублей, уменьшившись за год на 1,1 млрд рублей, или на 10,3%. В январе-декабре было размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 449,9 млн долларов и 200,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1290,6 млн долларов и 189,7 млн рублей.

В целом государственный долг Беларуси на 1 января 2018 года составил 42,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,2 млрд рублей, или на 14,1%.

В 2018 году с учетом платежей по погашению и обслуживанию госдолга Беларусь должна вернуть кредиторам за год около 8 млрд рублей.

Практически все долговые обязательства страны сформированы в иностранной валюте — валютные выплаты по госдолгу в 2018 году власти оценивают в 3,8 млрд долларов. Основные выплаты предстоят перед внешними кредиторами. В 2018 году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов.

По информации БелаПАН, в нынешнем году Беларусь должна выплатить России (с учетом обслуживания и погашения долга) 1 млрд 7,5 млн долларов, Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР) — 475,7 млн долларов. Кроме этого, на выплату кредитов банков Китая нужно будет направить 563,4 млн долларов. Около миллиарда долларов предстоит выплатить западным кредиторам, в том числе владельцам белорусских еврооблигаций — 936,6 млн долларов, Всемирному банку — 95,3 млн долларов.

По данным на 1 января 2018 года госдолг Беларуси составил 39,3% к ВВП. Министерство финансов не исключает, что к концу 2018 года этот показатель может увеличиться до 44,5% (об этом министр финансов говорил в декабре, выступая в парламенте). При этом пороговое значение уровня госдолга определено в Беларуси на уровне 45%.

Таким образом, величина госдолга может приблизиться к максимальному значению за всю суверенную историю страны.