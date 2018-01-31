Очередной раунд переговоров по Украине проходит в Минске

В среду, 31 января, в белорусской столице проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Рабочие подгруппы приступают к переговорам в #Минск'е накануне встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/0NZmB46lGU — МИД Беларуси (@BelarusMID) 31 января 2018 г.

Как сообщает в «Твиттере» МИД Беларуси, подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации приступили к переговорам. Встречи в «Президент-отеле» традиционно проходят в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь ожидается заседание самой контактной группы, пишет БелаПАН.

Предыдущая — первая в этом году — встреча группы в Минске состоялась 18 января. По итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил журналистам, что стороны конфликта на Донбассе обсуждают дальнейший обмен пленными. Он выразил надежду, что 2018 год станет решающим для выполнения минских соглашений.

19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с Дональдом Трампом сообщил, что президент США предложил перенести переговоры по Украине из Минска в другое место. «Минск-1 застопорился, в тупике», — сказал Назарбаев и добавил, что «вообще это первоначально должно было быть в Казахстане».

В ответ на это министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что «переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».

«Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — добавил Макей.