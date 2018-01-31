В Логойском районе МАЗ сбил восьмиклассника
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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 30 января, сообщили в Госавтоинспекции столичного региона.
Фото pixabay.com
Как отмечается, ДТП произошло днем. 59-летний водитель грузовика не заметил переходившего дорогу за стоящим автобусом восьмиклассника и сбил его.
Сообщается, что школьник переходил дорогу в неустановленном месте.
Подросток с травмами разной степени тяжести госпитализирован в больницу.
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