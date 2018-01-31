Умер первый космонавт суверенной Украины

На 68-м году ушел из жизни первый космонавт суверенной Украины Леонид Каденюк. Как стало известно, он умер скоропостижно до приезда «скорой» в парке Царское Село в Киеве.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в Черновицкой области в селе Клишковцы (Хотинский район) в семье сельских учителей.

В середине 90-х прошел отбор в группу космонавтов Национального космического агентства Украины, после чего готовился к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

Помер Леонід Каденюк. Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близьким pic.twitter.com/d5sNoQtP2k — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 января 2018 г.

Космический полет совершил на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87В (19 ноября — 5 декабря 1997 года).

В ходе космической экспедиции занимался биологическими исследованиями с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Фото NASA