Канал «Mинск TV» будет показывать матчи чемпионата Беларуси по футболу в формате Full HD

1 февраля городской телеканал «Mинск TV» переходит на формат Full HD. А уже в марте в эфире канала стартуют прямые спортивные трансляции.

Руководство канала достигло соглашения с Белорусской федерацией футбола о показе всех матчей чемпионата Беларуси и Кубка Беларуси сезона 2017-2018 и 2018-2019, а также Суперкубка Беларуси-2018.

Решение о переходе на Full HD было принято в ноябре 2017 года. В декабре канал приобрел необходимое выпускающее оборудование. Первый тестовый сигнал в новом формате запустили 11 января на закрытой частоте. Общие затраты на переход составили менее 25 000 долларов.

Планируется, что к концу 2018 программы собственного производства и прямые трансляции займут около 20% телевизионного времени, такой же объем будет отдан под документальный контент, остальной эфир получат художественные и мультипликационные фильмы.

После перехода на Full HD канал продолжит вещание и в SD-формате на аналоговых и цифровых частотах, а также в базовых пакетах интерактивного телевидения Zala.