Нацбанк продал валютных облигаций на 22 млн долларов

Национальный банк Беларуси реализовал валютные облигации почти на 22 млн долларов, сообщили в пресс-службе регулятора.

Аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций, номинированных в инвалюте, со сроком обращения 365 дней, состоялся 30 января, пишет БелаПАН.

По данным Нацбанка, к аукциону были допущены заявки, содержащие 22 предложения от семи участников со ставками от 2,9000% до 5,4986% годовых на общую сумму 105,66 млн долларов.

По итогам аукциона принято решение установить фактический объем размещения в 21,65 млн долларов. Средневзвешенная ставка составила 3,3634% годовых, удовлетворено 17 предложений пяти участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 13 февраля, определен в 100 млн долларов.

С января 2017 года Нацбанк перешел к размещению валютных облигаций в формате проведения аукционов процентных ставок — для привлечения средств в иностранной валюте на условиях, максимально приближенных к рыночным. До этого облигации размещались после прямых переговоров.