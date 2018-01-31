Беларусь закроет отделение посольства в Алматы
Согласно постановлению Совмина №82, с 1 марта в Алматы будет закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане.
Как отмечается, Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного отделения посольства, пишет БелаПАН.
Вопросы оптимизации аппарата МИД обсуждались 18 января на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Как сообщил глава МИД, центральный аппарат МИД в ходе оптимизации сокращен примерно на треть, загранучреждений — на 15%.
Макей отметил, что в текущем году несколько белорусских загранучреждений будут сокращены. Так, Беларусь закроет генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане.
«Мы остановим работу еще двух наших загранучреждений в некоторых странах. Сейчас готовятся соответствующие решения», — сообщил министр.
По его словам, будет уделено больше внимания работе в тех странах, взаимодействие с которыми приносит большую отдачу.
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