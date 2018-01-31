Беларусь закроет отделение посольства в Алматы

Согласно постановлению Совмина №82, с 1 марта в Алматы будет закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане.

Как отмечается, Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного отделения посольства, пишет БелаПАН.

Вопросы оптимизации аппарата МИД обсуждались 18 января на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Как сообщил глава МИД, центральный аппарат МИД в ходе оптимизации сокращен примерно на треть, загранучреждений — на 15%.

Макей отметил, что в текущем году несколько белорусских загранучреждений будут сокращены. Так, Беларусь закроет генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане.

«Мы остановим работу еще двух наших загранучреждений в некоторых странах. Сейчас готовятся соответствующие решения», — сообщил министр.

По его словам, будет уделено больше внимания работе в тех странах, взаимодействие с которыми приносит большую отдачу.