Петр Миклашевич вновь переназначен председателем Конституционного суда

Президент Беларуси назначил Петра Миклашевича председателем Конституционного суда Беларуси. Соответствующий указ был подписан 31 января.

По законодательству, председатель Конституционного суда назначается президентом с согласия Совета Республики из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет.

Для Миклашевича это уже третий срок на посту председателя Конституционного суда. Впервые на эту должность Миклашевич был назначен 8 февраля 2008 года, переназначен 8 февраля 2013 года.

До перехода в Конституционный суд Петр Миклашевич возглавлял Генеральную прокуратуру (с 29 ноября 2004 года), а еще ранее был первым заместителем председателя Верховного суда.

В 2014 году Конституционный суд под председательством Миклашевича признал соответствующим Конституции введение пошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, а в 2015-м принял аналогичное решение относительно декрета «о тунеядцах».