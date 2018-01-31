Казахстан призвал ужесточить меры к странам, нарушающим режим нераспространения ядерного оружия

С новыми инициативами, направленными на нераспространение ядерного оружия в мире, выступил Казахстан. Эта среднеазиатская страна возглавила Совет безопасности Организации Объединенных Наций с января 2018 года.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем докладе на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что его государство является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерной безопасности.

«Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились её высокого международного авторитета, отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии ненападения от ядерных держав, — отметил он. — Мы призываем последовать нашему примеру все другие страны, в том числе Иран и Северную Корею».

По мнению Назарбаева, имеющаяся правовая база по обеспечению ядерной безопасности не смогла предотвратить расширение ядерного клуба держав в конце 20-го века.

Для укрепления мировой системы безопасности президент Казахстана предложил усложнить выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, разработать специальную резолюцию Совбеза ООН, определяющую четкие последствия для стран, нарушающих Договор, включая принудительные и санкционные.

«Необходимо выработать реально работающий механизм применения жестких мер против приобретения и распространения оружия массового уничтожения», — заявил Назарбаев. В качестве главной меры предлагается развивать юридически обязывающую систему гарантии ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания ядерным оружием, а также имеющим безъядерный статус.

Важное значение имел визит Назарбаева в США и с точки зрения развития отношений с Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп на встрече с казахстанским коллегой отметил лидерскую позицию Казахстана в регионе и миротворческую — в целом.«США стремятся иметь партнеров, которые являются сильными, процветающими, — подчеркнул Трамп, — которые уважают своих соседей и контролируют свою собственную судьбу».

Главы государств подписали Соглашение о расширенном стратегическом партнерстве.

В ходе визита были заключены свыше 20 контрактов с представителями крупного бизнеса США на общую сумму более 7 миллиардов долларов. Соглашения касаются сотрудничества с Казахстаном в различных отраслях — от авиации и железнодорожных сообщений, энергетики и сельского хозяйства до космоса.

Комментируя итоги визита Назарбаева в Соединенные Штаты, директор американского Центра внешней политики Фонда «Наследие» Люк Коффи заявил, что связи между двумя странами поднялись на новый уровень.

«Казахстан является важным партнером США в Центральной Азии, — считает Коффи. — У нас есть много общих вызовов, а также достаточно общих возможностей».