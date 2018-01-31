К вторым Европейским играм Минск закупит 60 электробусов

Минские власти планируют закупить к II Европейским играм 60 электробусов производства «Белкоммунмаш».

Как сообщил 31 января на пресс-конференции директор госучреждения «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, новые электробусы будут работать на маршрутах, проходящих по проспекту Победителей, пишет БелаПАН.

«Предполагается произвести две модели — в удлиненном исполнении, которые уже работают в столице, и более укороченном трехдверном», — отметил Шкуратов. Вторая модель пока только разрабатывается.

Кроме этого, предполагается также приобрести 300 автобусов («МАЗ-107», 203 и 215). Шкуратов подчеркнул, что «в последние несколько лет практически не обновлялся подвижной состав, многие автобусы и троллейбусы выработали свой ресурс и требуют замены, чтобы обслуживание пассажиров было комфортным и безопасным». При этом он заметил, что при общей тенденции снижения затрат в 2017 году на 35% выросли затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Стоимость одного электробуса составляет порядка 950 тыс. рублей, автобусов «МАЗ» — 270-340 тыс.

Директор предприятия сообщил, что с марта по сентябрь планируется провести реконструкцию трамвайных путей на улицах Первомайская и Ульяновская: будут уложены рейсы без штабелей, пути — разделены барьерами для предупреждения заезда на них транспорта, будет запрещен левый поворот, оборудованы новые остановочные пункты. Кроме того, будут реконструированы девять трамвайных остановок на улицах Я.Коласа и Долгобродская.

Как сообщил заместитель директора госпредприятия «Минсктранс» Виктор Тозик, в 2018 году планируется установить 100 электронных табло на остановках общественного транспорта (на конец 2017 года их было 239). Таким образом будут оборудованы все остановки в пределах первого транспортного кольца.

«Все пассажиры отмечают удобство такого информирования, особенно бегущей строки, которая сообщает о задержках транспорта в связи с ДТП и об изменениях маршрутов. Количество жалоб по данному поводу резко сократилось», — заметил Тозик.

По его словам, продолжится работа по выделению полос для движения только общественного транспорта.

«Опыт на проспекте Независимости показал, что это действенная мера для увеличения скорости движения и более четкого соблюдения графиков», — заметил Тозик.