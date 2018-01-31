Facebook и Instagram запретили рекламу криптовалют

Новая политика соцсетей нацелена на рекламу, которая может быть связана с обманом и введением в заблуждение, написал директор по управлению продуктами Facebook Роб Локен, передает altstake.io.

«Мы хотим, чтобы люди продолжали узнавать о новых продуктах и ​​услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее, существует множество компаний, которые рекламируют бинарные опционы, ICO и криптовалюты, которые в настоящее время работают не добросовестно», — сообщил он.

Ранее в соцсетях было много соответствующей рекламы. Объявления обещали высокие доходы от инвестиций, бонусы за раннее участие, давали советы по инвестициям в криптовалюты.

Локен допустил, что политика запрета на такую рекламу изменится.