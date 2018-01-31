Пенсии в Беларуси будут повышены в связи с изменением размера БМП

В Беларуси будут перерасчитаны социальные и минимальные трудовые пенсии, надбавки и повышения к ним, а также доплаты по возрасту. Перерасчет производится в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БМП).

С 1 февраля по 30 апреля БМП в среднем на душу населения установлен в размере 199,32 рубля, что на 0,8% больше по сравнению с нормативом, действовавшим ранее (197,81 рубля). Соответственно увеличиваются и размеры пенсионных выплат, сообщает БЕЛТА.

Так, доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше 49,83 рубля, для людей в возрасте от 75 до 80 лет — 37,37 рубля.

Надбавка за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца составит: для инвалидов первой группы — 49,83 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, а также других одиноких пенсионеров, нуждающихся в постоянной посторонней помощи — 24,92 рубля.

Социальные пенсии увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства — до 219,25 рубля, инвалидам с детства II группы — 189,35 рубля, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка — 169,42 рубля, инвалидам III группы — 149,49 рубля, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — 99,66 рубля, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от 159,46 до 219,25 рубля.