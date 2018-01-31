Германия разрешила строить «Северный поток 2» на своей территории

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Германия разрешила реализацию проекта «Северный поток-2» в ее территориальных водах.

Как отмечается, разрешение выдано на строительство и эксплуатацию запланированного газопровода в территориальных водах Германии и прилегающей территории в Лубмине, недалеко от Грайфсвальда.

В настоящее время также идут национальные процедуры по выдаче разрешений для строительства газопровода в России, Финляндии, Швеции и Дании.

Европарламент: «Северный поток — 2» противоречит европейским интересам

К реализации проекта «Северный поток 2» стоимостью почти 10 млрд евро «Газпром» и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии.

Планируемая мощность газопровода более, чем в два раза превысит «нитку» первого «Северного потока», а строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Киев, напоминает 112.ua,  выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом «Северный поток-2» заявили также ряд стран ЕС, в частности Польша и Литва.


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Тэги: Гекрмания Украина Северный поток — 2 газопровод

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  • Ну и где тот единый антироссийский фронт санкций против России ? То ли еще будет . И почему статья такая коротенькая . событие-то исключительной важности . Не хочется писать о победе России ?
  • Ну и где тот единый антироссийский фронт санкций против России ? То ли еще будет .