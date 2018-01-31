В Лиде два человека покончили с собой

Сразу два случая суицида были зафиксированы в Лиде в начале прошлой недели.

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Так, 23 января свел счеты с жизнью 60-летний мужчина. По сообщению Лидского РОВД, он был найден поздно вечером мертвым с простреленной головой в спальне своей квартиры.

Суицид он совершил с помощью охотничьего ружья. В квартире, где был обнаружен труп, находилась также предсмертная записка, пишет 0154.by.

Второй случай был зафиксирован на следующее утро. Труп 71-летней женщины был найден в петле, закрепленной за газовую трубу. Однако местом смерти пожилая женщина выбрала вовсе не свою квартиру. Ее тело было обнаружено в подъезде, на лестничной клетке между первым и вторым этажами.