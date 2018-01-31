Двигалев: в 2017 году гособоронзаказ выполнен

Государственный оборонный заказ в 2017 году в целом выполнен. Об этом журналистам в среду, 31 января, сообщил глава Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигаев.

Он рассказал, что в основе гособоронзаказа лежит государственная программа вооружения, и все силовые структуры получили ту продукцию, которая предусматривалась программой, пишет БелаПАН.

По словам чиновника, реализуя госпрограмму в области создания новых образцов вооружения, техники, усилия, прежде всего, сосредотачивались на обеспечении белорусских силовых структур. Речь идет о развитии систем управления, ПВО, разведки и РЭБ.

«Не забываем о сухопутных войсках, ракетных войсках и артиллерии», — добавил председатель Госкомвоенпрома.

Двигаев сообщил, что в настоящее время определены несколько системных проектов: «Прежде всего это системы огневого поражения, разведки и радиоэлектронной борьбы, противодействия высокоточному оружию, беспилотные авиационные комплексы, боевые геоинформационные системы, средства подвижности для вооружения».

2017 год для предприятий Государственного военно-промышленного комитета и вообще оборонного сектора экономики Двигалев охарактеризовал как успешный. «Реализованы большие контракты, увеличилась производительность труда, выросли объемы выпущенной продукции и услуг», — сказал он.