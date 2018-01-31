ЕГУ и власти Литвы ищут взаимоприемлемое соглашение о продолжении работы университета в Вильнюсе

Получивший негативные оценки экспертов Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), который действует в Вильнюсе и в котором обучаются преимущественно белорусы, потеряет разрешение осуществлять обучение с января 2019 года.

В то же время, если будет укреплен академический и научный потенциал ЕГУ, то он сможет подать заявку на получение нового разрешения. Такое решение предложило Министерство образования и науки Литвы, сообщает портал delfi.lt.

Принять решение об отзыве разрешения ЕГУ осуществлять обучение студентов министр образования и науки должна до 26 февраля.

Объявивший о негативной оценке ЕГУ в декабре прошлого года Центр оценки качества обучения (ЦОКО) говорит, что такая оценка является основанием для отзыва разрешения на осуществление обучения и связанной с обучением деятельности. В 2014 году деятельность ЕГУ тоже получила негативные оценки, тогда университет получил аккредитацию только на три года. В новом отчете негативные отзывы получили стратегическое управление и научная и(или) художественная деятельность ЕГУ.

ЕГУ не согласен с такими результатами институциональной оценки университета. По словам руководства университета, реформы, проведенные в 2015-2017 годах, оказали существенное влияние на развитие стратегического управления, обучения в университете, что было признано и на состоявшейся в ноябре минувшего года конференции доноров ЕГУ. Университет также сообщил, что обратился в Министерство образования и науки с официальным предложением относительно взаимоприемлемого соглашения, которое позволило бы белорусскому университету продолжить работу в Вильнюсе.

ЕГУ — частный университет, который был учрежден в 1992 году в Минске и впоследствии был закрыт белорусскими властями. В 2004 году университет принял приглашение литовского правительства и переехал в Вильнюс. Сейчас в ЕГУ обучается почти 800 студентов, 95% из них — белорусы.