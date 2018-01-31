По Новополоцкому мосту запретили проезд автобусов и грузовиков

На единственном мосту Новополоцка нашли трещины и признали его аварийным. С 23 января по нему запрещен проезд автотранспорта тяжелей пяти тонн, а с 30-го — и автобусов.

Сейчас автобусы высаживают пассажиров перед мостом и те переходят его пешком, чтобы сесть в другие. Svaboda.org сообщает, что рейсы сбалансированы плохо и люди жалуются. Жительница города сказала журналисту, что добиралась на работу два часа, а многие вообще боятся заходить на мост.

Новополоцкий мост возвели в 1962 году. В конце 1990-х его признали малопригодным для интенсивного транспортного сообщения, но провели модернизацию. Тогда движение по мосту прекратили на год.

Местные власти обещали построить новый мост шириной 35 метров в 2013 году. Сейчас готовы ограничиться новой опорой в месте, где обнаружили самую большую из трещин.

В декабре 2017 года закрыли движение на мосту между Житковичами и Туровом. В январе аварийным признали и мост возле Гомеля.