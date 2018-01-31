Глава минского транспорта: пора постепенно отказываться от талонов и жетонов

В Минске рассматривают возможности введения новых форм оплаты проезда в общественном транспорте, сообщил 31 января на пресс-конференции директор госучреждения «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

По его мнению, необходимо дать возможность пассажирам не ждать определенный вид транспорта, на который у них есть проездной билет.

«Оплата должна быть за какой-то промежуток времени, должна отражать реальное пользование услугами. Можно ввести оплату за час проезда, можно ввести зоны», — считает он. При этом Шкуратов заметил, что затраты одинаковые и стоимость должна быть одинаковая.

Он пояснил, что быстро ввести новые формы оплаты довольно сложно, поскольку совсем недавно была внедрена автоматизированная система, разработано собственное программное обеспечение.

«Теперь мы должны ближе прийти к пассажирам. Если не создадим удобные формы оплаты, не предоставим комфортные условия, мы будем терять пассажиропоток», — подчеркнул руководитель учреждения.

Шкуратов считает, что необходимо постепенно отказываться от талонов и жетонов, хотя статистика показывает, что 50% пассажиров оплачивают проезд талоном, 44% — жетоном.

На вопрос БелаПАН, планируется ли в этом году повышать стоимость проезда. Шкуратов пояснил, что такое решение принимают другие ведомства. При этом он заметил, что ежегодно на 2-3% растет доля возмещения населением затрат общественного транспорта и по итогам 2017 года она составила 40% для наземного транспорта и 62% — для метро.

В Минске 1 ноября 2017 года выросла стоимость проезда в городском общественном транспорте. Разовые поездки при покупке талонов и жетонов в кассах и киосках подорожали на 5 копеек. Так, стоимость проезда в наземном городском транспорте повысилась до 0,6 рубля за поездку, в метро — до 0,65 рубля, в автобусах экспрессных маршрутов — до 0,75 рубля. Проездные подорожали на 12-13%. Перед этим тарифы на проезд в общественном транспорте Минска повышались в декабре 2016 года.