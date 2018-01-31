Скончался создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Знаменитый советский режиссер мультипликационных фильмов, лауреат Государственной премии СССР Анатолий Резников скончался в возрасте 77 лет в немецком городе Золингене, сообщает vladtime.ru.

Анатолий Резников. Фото: vladtime.ru

Зрителям Резников хорошо знаком по таким легендарным мультфильмам, как «Соломенный бычок», «Копейка» и «Робинзон Кузя», однако наиболее широкая известность пришла к режиссеру после съемок картины «Раз ковбой, два ковбой», где все роли озвучил Андрей Миронов, и серии мультфильмов по сценариям Аркадия Хайта про приключения кота Леопольда, на которых выросло не одно поколение советских, а затем и российских детей. Именно этот дуэт впоследствии удостоился Госпремии СССР.

Еще в 70 годах Резников пришел на центральное телевидение, в творческое объединение «Экран», где и создавалась студия «Мульттелефильм». С тех пор им было создано много хороших мультфильмов, среди которых и история кота Леопольда.

Двадцать два года в карьере Резникова был перерыв, после которого в 2015 году он вновь вернулся к работе над мультфильмами. В честь 75-летия мастера было решено выпустить его новый мультсериал «Новые приключения кота Леопольда».