БелАЗ изучает возможности реализации своей техники за криптовалюты

БелАЗ продолжает изучать возможность реализации своей продукции за криптовалюты, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В минувшем году БелАЗ увеличил объем экспорта на 349 млн долларов США к уровню 2016 года. Фото: topkin.ru

10 января ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» — разместило информацию о том, что предприятие с 11 по 30 января рассмотрит предложения о реализации своей продукции за криптовалюту.

«Все поступившие обращения были внимательно рассмотрены руководством предприятия, а также проанализированы аналитической, финансовой и экономической службами ОАО «БелАЗ». Также получены компетентные разъяснения со стороны банковских структур Беларуси», — отмечают на предприятии.

«В соответствии с законодательством нашей страны проведение сделок между юридическим лицом и собственником криптовалют возможно при разработке регламентирующих документов, регулирующих порядок осуществления операций с использованием криптовалют, и появлении в Беларуси оператора криптоплатформ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что службы завода продолжают изучение рынка криптовалют.

БелАЗ за минувший год увеличил экспорт продукции на 84,8% к уровню 2016 года. В абсолютном выражении объем экспорта увеличился на 349 млн долларов.