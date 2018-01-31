На севере Германии задержаны белорусы, занимавшиеся крупными кражами в гипермаркетах

Окружной суд города Варен в северной Германии (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) выдал ордер на арест трех мужчин в возрасте от 30 до 35 лет и 25-летней женщины. Они — выходцы из Беларуси и России и, вероятно, длительное время участвуют в кражах и грабежах в немецких магазинах.

Как сообщают издания ФРГ со ссылкой на криминальную полицию, следователи считают, что четверо преступников не действовали в одиночку. А потому рассматривают транснациональные связи с участием пособников в Германии и других странах.

По информации Радыё Свабода, задержать криминальную четверку удалось в минувшие выходные, когда в полицию поступил звонок от охранника гипермаркета. Он сообщил, что двое мужчин, судя по всему, иностранцы, похищают товары и выносят их на автостоянку. Когда наряд полиции задержал злоумышленников и доставил их в участок, один из них, как сообщает еженедельник Focus, оказал сопротивление полицейским и даже повредил две камеры наблюдения.

В автомобиле задержанных нашли украденные товары общей стоимостью около 5 тысяч евро. Преимущественно это продукты, кофе, чай, алкоголь, косметика, одежда.

Как сообщает издание Nordkurier, также много похищенного найдено в лесном тайнике рядом с другим гипермаркетом — на сумму около 10 тысяч евро.

Все украденное планировалось вывезти за границу. По словам представителей полиции, это самое крупное хищение такого рода за последнее время.