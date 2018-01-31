В прошлом году в Беларуси предстали перед судом почти 700 коррупционеров

В прошлом году за коррупционные действия осудили 694 человека, что на 22% больше, чем в 2016-м, свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой Верховного суда.

Виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями признали 240 человек, в получении взятки — 154, в даче взятки — 126, в злоупотреблении властью или служебными полномочиями — 108, в превышении власти или служебных полномочий — 34 человека.

К лишению свободы на различные сроки приговорили 307 человек, имущество конфисковали у 246 осужденных коррупционеров. 39 лиц были лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания, еще 452 гражданам это наказание назначили как дополнительное.

Штраф в качестве основного либо дополнительного наказания за коррупционные действия получили 137 граждан.

Девять коррупционеров лишили воинского или специального звания.