Фотофакт. Белорусские конструкторы разрабатывают пистолет для гражданских лиц

В Беларуси занимаются разработкой модульного пистолета, предназначенного для гражданского рынка.

Макет ПВ-17 показали на выставке Государственного военно-промышленного комитета, о его характеристиках говорить пока рано. Но можно сказать определенно, что он разрабатывается по довольно мощный патрон 9×19 Parabellum. Многие детали оружия предполагается исполнить из полимеров, что позволит снизить его массу.

Прицельная дальность стрельбы пистолета будет до 50 метров, магазин рассчитан на 17 патронов.

Разработчики планируют завершить работы над ПВ-17 через год. Он будет предлагаться для продажи в странах, где существует легальный гражданский рынок оружия (Беларусь в их число не входит).