Видеофакт. В Калифорнии самолет с четырьмя пассажирами упал на жилой дом

В городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния) самолет упал на жилой дом, сообщает портал znaj.ua.

По данным Los Angeles Times, в результате катастрофы погибли по меньшей мере трое. На борту Robinson 44 на тот момент находились четверо пассажиров, он следовал из аэропорта имени Джона Уэйна и упал примерно в полутора километрах от него.

Четвертый пассажир получил значительные травмы, но выжил, пострадал еще один случайный прохожий, который, к несчастью, оказался неподалеку. О состоянии их здоровья пока ничего не известно.

Расследованием инцидента занялись в федеральном авиационном управлении и национальном совете по безопасности на транспорте.