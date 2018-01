В Штатах поезд с группой конгрессменов столкнулся с мусоровозом

В американском штате Вирджиния поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщает novayagazeta.ru.

BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa

