Жительница Бобруйска больше полугода получала пособие на отнятого у нее ребенка

В Бобруйске расследуется дело о мошенничестве в отношении 29-летней местной жительницы, которая подозревается в получении пособия на ребенка, изъятого у нее органами опеки.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк, подозреваемая с января по июль 2017 года получала пособие по уходу за ребенком. Тогда как младенец был изъят из семьи органом по охране прав детства. Общая сумма неправомерно полученных денежных средств — более 1.700 рублей.

В январе 2017 года у женщины были изъяты двое детей, 2014 и 2016 годов рождения — они были помещены в специализированный Дом ребенка, где содержатся детки с нарушениями психики. Сама мать была осуждена за уклонение от возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.