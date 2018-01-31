Ученые из Нью-Йорка подтвердили мутагенную активность электронных сигарет

Эксперименты на мышах и клетках показали, что аэрозоли электронных сигарет вызывают повреждения ДНК и мутации в клетках легких, сердца и других тканей.

Как сообщает портал naked-science.ru, ставшие в последние годы такими модными электронные сигареты позволяют вдыхать никотин в виде аэрозоля, не сжигая табачные листья и не создавая массы вредных побочных продуктов. Такие продукты нередко подаются даже как неканцерогенные, хотя их реальное воздействие на здоровье медики еще продолжают оценивать, а многие организации выступают за введение такой же строгой регуляции для электронных сигарет, как и для обычных.

В прошлом году эксперименты на отдельных молекулах «в пробирке», показали, что аэрозоли электронных сигарет способны повреждать ДНК. В новой работе Мун-Сон Тан из Нью-Йоркского университета и его соавторы продемонстрировали эту опасность также in vivo, на живом модельном организме. Об экспериментах ученые рассказывают в статье, опубликованной журналом PNAS.

Ученые подвергали лабораторных мышей воздействию аэрозолей из электронных сигарет в течение 12 недель, что с учетом продолжительности их жизни можно считать эквивалентом десятилетнего стажа курения у человека. В результате у таких животных наблюдались признаки мутаций, повреждений ДНК в тканях сердца, легких и мочевого пузыря. В сравнении с «некурящими» мышами из контрольной группы, клетки их легких производили и меньше белков, необходимых для репарации ДНК и ее восстановления при случайных мутациях.

Ту же картину дали параллельные эксперименты, поставленные с культурами клеток легких и мочевого пузыря человека после обработки их никотином и никотинпроизводным нитрозамин-кетоном (NNK), канцерогенное действие которого давно доказано. Это, по мнению авторов, позволяет сказать, что и в некоторых тканях целого организма вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет, превращаются в генотоксические и мутагенные производные. В результате повышается интенсивность повреждения ДНК, растет опасность злокачественного перерождения клеток. И хотя опасность эта меньше, чем при курении обычных сигарет, она все же намного больше, чем у некурящих вовсе.