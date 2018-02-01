Уклонист от армии был задержан в аэропорту «Минск»

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Во время прохождения паспортного контроля в Национальном аэропорту «Минск» пограничниками был задержан 22-летний парень, который находился в розыске.

Уклонист от армии был задержан в аэропорту «Минск»

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Как сообщили в Госпогранкомитете, молодой человек прибыл в белорусскую столицу рейсом из Стокгольма.

В ходе проверки документов база данных сообщила дежурившему пограничнику, что обладатель данного паспорта находится в розыске за уклонение от службы в Вооруженных силах Беларуси.

Задержанный был передан сотрудникам милиции.


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Тэги: уклонение от армии ГПК аэропорт Минск Город: Минск

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