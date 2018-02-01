В Беларуси сегодня ожидаются мокрый снег и дождь

По данным Гидрометцентра республики, в четверг, 1 февраля, днем по республике ожидается облачная погода.

Как отмечается, в северо-западных и центральных районах республики выпадут осадки (мокрый снег, дождь); местами по северу слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная воздух прогреется до -1..+4°С, по юго-западу до +6°С.

В столице также будет облачно. Ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха утром 0, -1°С; днем +1 +3°С; вечером +1 +3°С.