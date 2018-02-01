В Минске задержан крупный бизнесмен, совладелец и директор сети «Джон Дори»

За неуплату налогов в Минске задержан крупный бизнесмен. В СМИ появилась информация, что речь идет о совладельце и директоре оптово-розничной сети «Джон Дори».

Управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по оптово-розничной торговле морепродуктами, являющегося также его соучредителем (официально ни имя задержанного, ни название компании не сообщается).

Однако некоторые СМИ пишут, что речь касается одного из боссов компании «Джон Дори».

Как сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, противоправную деятельность руководителя выявили сотрудники финансовой милиции.

По данным Департамента финансовых расследований КГК, подозреваемый продавал продукцию за наличный расчет в магазины и рестораны, а вырученные деньги не отражал в бухгалтерской отчетности.

В ДФР утверждают, что таким образом за 2,5 года (с января 2015-го по июль 2017 года) он не доплатил в бюджет более 245 000 рублей (более 122,5 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Задержанный подозреваемый в настоящее время находится в ИВС.