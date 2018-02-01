Кобяков сегодня встретится с Медведевым

Глава белорусского правительства Андрей Кобяков ближайшие два дня проведет в Казахстане. Как сообщает его пресс-служба, в Алматы он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министры стран — участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы, пишет БелаПАН.

Как отмечается, в повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах и состояние взаимной торговли.

К подписанию готовится соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ожидается также утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

Кобяков примет участие в международном форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации». В его работе примут участие главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.