Кобяков сегодня встретится с Медведевым

/ Экономика
Просмотров: 142 Комментариев: 0

Глава белорусского правительства Андрей Кобяков ближайшие два дня проведет в Казахстане. Как сообщает его пресс-служба, в Алматы он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министры стран — участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы, пишет БелаПАН.


Минск может поставить евразийскую интеграцию на паузу

Как отмечается, в повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах и состояние взаимной торговли.

К подписанию готовится соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ожидается также утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.

Кобяков примет участие в международном форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации». В его работе примут участие главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Евразийский союз Персона: Андрей Кобяков Город: Алматы

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)