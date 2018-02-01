Видеофакт. Ушастый лисенок «взорвал» интернет — почти 3,5 млн просмотров за сутки

/ Мир
Просмотров: 777 Комментариев: 0

В интернете набирает обороты ролик с московским ушастым лисенком по кличке Кузя. За сутки он был просмотрен почти 3,5 млн раз.

 

Accept my love Follow @9gagcute - cr: @fox_kuzma - #fennecfox #9gag #zootopia

Публикация от 9GAG: Go Fun The World (@9gag)

На опубликованных кадрах Кузя балдеет в компании кота — они вместе живут в Москве у своих хозяев.

Надо отметить, что данный лисенок достаточно популярен в рунете: хозяйка постоянно выкладывает в сеть забавные видео со своим питомцем.

Более того, у Кузи существует свой профиль в соцсети, количество подписчиков на который уже перевалило за 120 тысяч.


Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: лисенок сойцсети Город: Москва

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)