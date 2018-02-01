Средний курс наличного доллара в январе снизился на 0,73%

На 0,73% (с 1,992 до 1,97755 рубля, или с 19.920 до 19.775,5 без учета последней деноминации) снизился в январе 2018 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями белорусских банков.

Средний курс покупки уменьшился за месяц на 0,21% (с 1,97525 до 1,9711 рубля), продажи — на 1,23% (с 2,00875 до 1,984).

Биржевой курс доллара вырос за январь на 0,39% (с 1,9727 до 1,9803 рубля).

В январе 2017 года средний наличный курс доллара уменьшился на 1,45%, за год — увеличился на 1,62%. В 2016 году американская валюта подорожала на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.