С 1 февраля Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

С сегодняшнего дня Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщил Национальный центр правовой информации, постановлением Совета министров от 26 января № 68 ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла со 111,4 до 120,1 доллара за 1 т, на прямогонный бензин — с 61,2 до 66 доллара за 1 т, на товарные бензины — с 33,4 до 36 долларов за 1 т.

Ставка экспортной пошлины на легкие, средние дистилляты, а также дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла установлена в размере 36 долларов за 1 т (ранее — 33,4).

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, были повышены 1 января 2018 года, пишет БелаПАН.