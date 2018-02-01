Лукашенко пожелал патриарху Кириллу радости и благоденствия

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В связи с девятой годовщиной патриаршей интронизации Александр Лукашенко направил поздравления патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (в миру Владимир Гундяев).

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«Ваш созидательный подвижнический труд, направленный на духовное возрождение, нравственное воспитание людей, развитие межконфессионального диалога, заслужил благодарность верующих и признание в обществе», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность, что пастырская, просветительская и благотворительная деятельность Кирилла и в дальнейшем будет всемерно способствовать росту авторитета РПЦ во всем мире, пишет БелаПАН. Он пожелал предстоятелю «крепкого здоровья, многих плодотворных лет жизни, радости и благоденствия».

 

 


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Тэги: РПЦ Персона: Александр Лукашенко патриарх Кирилл

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