Сенат Польши ночью принял закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов против поляков

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Сегодня ночью Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

За его принятие проголосовали 57 сенаторов, против — 23, двое — воздержались.

В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия о том, каким будет содержание этого закона, пишет 112.ua.

Польский Сейм 26 января одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности.

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Законопроект запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши.

Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Поправки законопроекта также предусматривают уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии».

МИД Украины высказал обеспокоенность из-за принятия этого документа. Также, в частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против принятия этого закона.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен «тщательно проанализировать» закон об Институте национальной памяти.


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Тэги: Польша Украина Польша-Украина

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