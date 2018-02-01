В Каменецком районе двое мужчин получили ожоги в результате вспышки газа

Вечером в среду, 31 января, в Каменецкую центральную районную больницу были доставлены двое мужчин, получившие ожоги в результате вспышки газа.

Как сообщили спасатели, пострадавшие меняли фильтры грубой очистки в редукторе газового оборудования в «Ауди А6».

По предварительным данным, в результате искры от металлического инструмента произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате происшествия, двое мужчин получили ожоги — один 1,2 степени головы, обеих рук, спины (17% тела), а второй 1,2 степени головы, обеих рук (10% тела).

Медики сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное.