В Каменецком районе двое мужчин получили ожоги в результате вспышки газа
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Вечером в среду, 31 января, в Каменецкую центральную районную больницу были доставлены двое мужчин, получившие ожоги в результате вспышки газа.
Как сообщили спасатели, пострадавшие меняли фильтры грубой очистки в редукторе газового оборудования в «Ауди А6».
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По предварительным данным, в результате искры от металлического инструмента произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.
В результате происшествия, двое мужчин получили ожоги — один 1,2 степени головы, обеих рук, спины (17% тела), а второй 1,2 степени головы, обеих рук (10% тела).
Медики сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное.
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