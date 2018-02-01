Литовский премьер Сквернялис: ЕГУ может работать до июля 2019 года

Глава литовского правительства Саулюс Сквернялис сообщил, что Европейский гуманитарный университет сможет работать в Литве со старым разрешением вплоть до июля 2019 года.

По его словам, ЕГУ предоставлена возможность до указанного срока привести в порядок деятельность, то есть «выполнить то домашнее задание, которое не сделано».

«Мы говорим об управлении, менеджменте, по сути, не только об учебном процессе. Я полагаю, что новое руководство университета, которое будет способным исправить ошибки, и университет сможет далее работать», — приводит DELFI слова премьера со ссылкой на BNS.