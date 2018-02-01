Фотофакт. Жуткое ДТП в Минске — сильно пострадала пассажир «Фольксвагена»

Утром в четверг, первого февраля, в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Фольксваген-Пассат» и микроавтобуса «Ивеко-Дэйли».

Как сообщили в столичном управлении МЧС, авария произошла на 14-м километре Смиловичского тракта.

В результате ДТП сильно пострадала 29-летняя пассажирка «Фольксвагена». Она была деблокирована из автомобиля и передана медикам, которые диагностировали у нее перелом правого бедра и черепно-мозговую травму. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением врачей.

Фото МЧС